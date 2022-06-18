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Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Калейн, Раффаэли, Николова и Атаманова выступят в финале многоборья

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в многоборье. Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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