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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» проиграл 4 из 14 матчей в Серии А – столько было за весь прошлый чемпионат. «Рома» вытеснила неаполитанцев из топ-4

«Наполи» проиграл 4 из 14 матчей в Серии А – столько было за весь прошлый чемпионат. «Рома» вытеснила неаполитанцев из топ-4

Команда Вальтера Мадзарри была разгромлена «Интером» (0:3). У неаполитанцев лишь одна победа за последние 5 игр во всех турнирах – над «Аталантой» (2:1).

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