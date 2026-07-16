В РПЛ судьи будут работать с нательными камерами

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в РПЛ планируется ввести систему нательных видеокамер для арбитров, которая используется на чемпионате мира-2026.
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