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Бюджетные способы, как улучшить почву на огороде после засухи. От твердых комков к мягкой грядке

Бюджетные способы, как улучшить почву на огороде после засухи. От твердых комков к мягкой грядке

Оглавление Что происходит с почвой во время засухи Срочные методы реанимации почвы Бюджетные органические материалы для восстановления Показать ещё Мой участок совсем недавно выглядел как настоящая пустыня — земля была жесткой как камень, а урожай не оправдывал даже минимальных затрат.

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