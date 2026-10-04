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Татар-информ

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Арбитр матча «Автомобилист» – «Амур» покинул лед на носилках

Арбитр матча «Автомобилист» – «Амур» покинул лед на носилках

Фото: скриншот трансляции Арбитр состоявшегося в Екатеринбурге матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» Никита Новиков покинул лед на носилках.

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