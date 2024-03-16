RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    На 25 нужно садитьЖительница Белгор...
  • Александр Николаевич
    Мрази изощряются и садят придурков за 5 баксов на ПЯТЬ лет лагерей, без права амнистии и помилования!!!Жительница Белгор...
  • tsan tsan
    Сажать надо таких  быстро и по максимуму, чтобы другим неповадно было .На Алтае возбудил...

Испытание Голдобина, дуэль Кравеца с Никитиным и травмы Никишина и Гусева: главные интриги 1/4 финала Кубка Гагарина

Испытание Голдобина, дуэль Кравеца с Никитиным и травмы Никишина и Гусева: главные интриги 1/4 финала Кубка Гагарина

Сможет ли самое результативное звено регулярки взломать оборону «Локомотива», а «Авангард» избежать участи ЦСКА? Сколько очков наберёт Николай Голдобин в противостоянии с бывшей командой и по силам ли «Спартаку» досрочно отправить «Металлург» на каникулы? Как повлияют травмы Александра Никишина и Никиты Гусева на СКА и «Динамо»? Главные интриги второго раунда плей-офф КХЛ — в материале RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх