Испытание Голдобина, дуэль Кравеца с Никитиным и травмы Никишина и Гусева: главные интриги 1/4 финала Кубка Гагарина

Сможет ли самое результативное звено регулярки взломать оборону «Локомотива», а «Авангард» избежать участи ЦСКА? Сколько очков наберёт Николай Голдобин в противостоянии с бывшей командой и по силам ли «Спартаку» досрочно отправить «Металлург» на каникулы? Как повлияют травмы Александра Никишина и Никиты Гусева на СКА и «Динамо»? Главные интриги второго раунда плей-офф КХЛ — в материале RT.