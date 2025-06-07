Может ли ГАИ направить трезвого водителя на медосвидетельствование: разъяснение Верховного суда

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел нестандартную правовую ситуацию, вызвавшую широкий резонанс: дорожные инспекторы направили водителя на медицинское освидетельствование, несмотря на отсутствие видимых признаков опьянения.
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