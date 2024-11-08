В Кремле не ждут изменений экономической риторики США с приходом Трампа

Россия не предполагает никаких изменений в экономической политике США по отношению к РФ после избрания Дональда Трампа президентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии