Названы регионы с максимальной долей людей с зарплатой выше средней

Средняя зарплата в России за 12-месячный период с июня 2021 года по май 2022-го составила 52 тыс. рублей, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом, при этом в шести регионах более половины населения имеют зарплату выше средней.
Средняя зарплата в России за 12-месячный период с июня 2021 года по май 2022-го составила 52 тыс. рублей, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом, при этом в шести регионах более половины населения имеют зарплату выше средней.
Свежие комментарии