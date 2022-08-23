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Названы регионы с максимальной долей людей с зарплатой выше средней

Средняя зарплата в России за 12-месячный период с июня 2021 года по май 2022-го составила 52 тыс. рублей, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом, при этом в шести регионах более половины населения имеют зарплату выше средней.

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