Экономист Бутырина: бытовая техника подорожает на 5-15% в 2025 году

Бытовая техника в российских магазинах подорожает на 5-15% в 2025 году, спрогнозировала для "Газеты.Ru" доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Юлия Бутырина.
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