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Мэр Конотопа Семенихин сообщил о массированном ударе по Сумской области

Мэр Конотопа Семенихин сообщил о массированном ударе по Сумской области

В ночь на 9 июня Сумская область подверглась массированному удару беспилотниками. Регион атаковали десятки дронов-камикадзе с разных направлений, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин в Telegram-канале.

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