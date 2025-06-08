Мэр Конотопа Семенихин сообщил о массированном ударе по Сумской области

В ночь на 9 июня Сумская область подверглась массированному удару беспилотниками. Регион атаковали десятки дронов-камикадзе с разных направлений, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин в Telegram-канале.
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