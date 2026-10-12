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Водила

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Как отличить люфт ступичного подшипника от износа шаровой опоры

Как отличить люфт ступичного подшипника от износа шаровой опоры

Когда передняя подвеска начинает издавать подозрительные стуки на неровностях, первым делом хочется понять, что именно вышло из строя.

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