- Два вопроса по кадрам. Сегодня в перерыве был заменен Педро. С чем это связано? Повреждение или вы недовольны его игрок? - обратились к главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку в ходе пресс-конференции после победы над грозненской командой в матче 11-го тура РПЛ (3:2).