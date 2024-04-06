Слова представителей ФРС “уронили” азиатские рынки акций в пятницу

Пятничные торги на рынках АТР прошли с оглядкой в сторону заокеанских бирж. Слова представителей ФРС о возможном продлении режима заморозки ставок, уронили сначала американские индексы в четверг, затем ударили по азиатским акциям в пятницу.
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