Пожар в жилом доме произошел ночью в Петрозаводске

Жильцы дома на улице Бесовецкой перепугались из-за запаха дыма Сегодня ночью в 1 час 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Бесовецкой.