RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не имеете права! США в десятках войежн участвовали мир молчал!США предупредили ...
  • Eduard
    США не хозяин мира,а обычная страна,значии её притензии странны!США предупредили ...
  • Александр Ляшенко
    Где ваша защита на дальних подступах? Ведь они вошли в акваторию порта,кто из вас проебоглазил эти катера.Если их был...Минобороны показа...

Сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах предложили ввести в России

Сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах предложили ввести в России

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой о введении законодательного регулирования деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх