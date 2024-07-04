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Из автомобиля 56-летнего жителя Алексина украли документы и личные вещи

Из автомобиля 56-летнего жителя Алексина украли документы и личные вещи

О краже в дежурную часть полиции заявил 56-летний житель Алексина. Мужчина сообщил, что из его автомобиля &quot;ВАЗ-2104&quot;, припаркованного у дома на улице Пионерской, украли портмоне, портсигар, электрочайник, автомобильный компрессор и акустическую колонку.

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