Из автомобиля 56-летнего жителя Алексина украли документы и личные вещи

О краже в дежурную часть полиции заявил 56-летний житель Алексина. Мужчина сообщил, что из его автомобиля "ВАЗ-2104", припаркованного у дома на улице Пионерской, украли портмоне, портсигар, электрочайник, автомобильный компрессор и акустическую колонку.
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