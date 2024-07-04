Из автомобиля 56-летнего жителя Алексина украли документы и личные вещи

О краже в дежурную часть полиции заявил 56-летний житель Алексина. Мужчина сообщил, что из его автомобиля "ВАЗ-2104", припаркованного у дома на улице Пионерской, украли портмоне, портсигар, электрочайник, автомобильный компрессор и акустическую колонку.