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Стрельба по своим и гражданским: украинские военнопленные рассказали о преступлениях ВСУ

Стрельба по своим и гражданским: украинские военнопленные рассказали о преступлениях ВСУ

Федеральное агентство новостей Пленные украинские военные рассказали, что командование ВСУ отдавало приказы обстреливать населенные пункты с гражданскими, запугивало своих служащих якобы свидетельствами издевательств русских над военнопленными.

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