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«Ситуация со штаммом «Дельта» становится взрывной». Минздрав Швейцарии рекомендовал болельщикам не ехать в Санкт-Петербург без вакцинации

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе призвал болельщиков, не вакцинированных от коронавируса, воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала Евро-2020 против Испании.

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