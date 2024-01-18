Свердловское УФАС России выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях застройщика из Каменска-Уральского

Представитель компании публично распространял вводящие в заблуждение сведения о деятельности компанииПредставитель застройщика «Квадро» публично заявил о присутствии компании в Каменске-Уральском с 2015 года и строительстве более 10 многоквартирных домов*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии