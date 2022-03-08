Происшествия

8 подписчиков

Полицейские и общественники дарили женщинам Калининграда цветы к 8 Марта

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и представители Общественного совета УМВД по Калининградской области поздравили жительниц Калининграда с наступающим праздником 8 марта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх