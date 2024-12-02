В индийском штате Раджастхан медведь растерзал 35-летнюю женщину

В Индии не удалось спасти женщину из Раджастхана после атаки медведя, сообщает Deccan Herald. В воскресенье, 1 декабря, 35-летняя Сантош Деви из деревни Джуни-Пхулад, расположенной в районе Пали, отправилась за хворостом в ближайший лес.