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В Алжире состоялось совещание по организации конкурса «Верный друг» АрМИ-2021

В Алжире состоялось совещание по организации конкурса «Верный друг» АрМИ-2021

Капитаны команд Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана ознакомились с расписанием тренировок, обсудили вопросы логистики, а также произвели осмотр трассы «Дог биатлон».

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