Илон Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить

Бизнесмен рассказал о покушениях после нападения на экс-президента США Дональда ТрампаГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал на своей странице в X (бывший Twitter), что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.
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