ТАСС: Трамп сможет начать диалог с Путиным по Украине без посредников

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начнёт переговорный процесс с лидером России Владимиром Путиным, не обращаясь к другим лицам, которые смогут взять на себя посреднические функции.
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