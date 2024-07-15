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ТАСС: Трамп сможет начать диалог с Путиным по Украине без посредников

ТАСС: Трамп сможет начать диалог с Путиным по Украине без посредников

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начнёт переговорный процесс с лидером России Владимиром Путиным, не обращаясь к другим лицам, которые смогут взять на себя посреднические функции.

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