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The Eurasia Daily news agency

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A fighter of the Russian Ministry of Defense with the call sign Graf told about the women-"Magyars" of the Armed Forces of Ukraine

A fighter of the Russian Ministry of Defense with the call sign Graf told about the women-"Magyars" of the Armed Forces of Ukraine

The deputy commander of the assault company of the 104th Airborne Assault Regiment of the 76th Airborne Division of the Center group of forces, who has the call sign Graf, confirmed the fact of the service of women in the unit of the UAV of the Armed Forces of Ukraine "Birds of the Magyar".

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