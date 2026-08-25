The deputy commander of the assault company of the 104th Airborne Assault Regiment of the 76th Airborne Division of the Center group of forces, who has the call sign Graf, confirmed the fact of the service of women in the unit of the UAV of the Armed Forces of Ukraine "Birds of the Magyar".
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