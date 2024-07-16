Амурский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на тротуаре по вине пьяного водителя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июля, ФедералПресс. Два человека остаются в больницах после жуткого ДТП в Благовещенске, которое произошло 14 июня – тогда пьяный водитель на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил толпу людей.
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