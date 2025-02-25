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Росстандарт вводит новые дорожные знаки

Росстандарт опубликовал пакет изменений в ГОСТ-Р 52289, в котором установлены обязательные правила применения разметки и дорожных знаков, изменения вступают в силу с 1 января 2026 года, но региональные власти могут применять его уже сейчас, сообщает "Коммерсантъ".

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