В Чехии заявили об угрозе глобального конфликта и обвинили в обострении Россию

Мир сейчас балансирует на грани глобального конфликта, а ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в Европе лежит на России, Китае и Иране, предупредил глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка, заявления которого приводит информагентство CTK.