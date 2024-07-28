В Чехии заявили об угрозе глобального конфликта и обвинили в обострении Россию

Мир сейчас балансирует на грани глобального конфликта, а ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в Европе лежит на России, Китае и Иране, предупредил глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка, заявления которого приводит информагентство CTK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии