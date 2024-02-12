Дзюба снялся в шоу «Прятки» на СТС. В честь премьеры москвичи искали форварда «Локо» в торговом центре – он спрятался внутри вендингового аппарата

Приключенческое шоу, ведущим которого станет Егор Крид, выйдет на экраны 18 февраля. В каждом выпуске герои будут прятаться в заброшенных локациях Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а ведущий должен будет найти всех участников за час.