Три гаджета с маркетплейсов, которые реально помогают расслабить мышцы спины

На маркетплейсах и в магазинах продается огромное количество гаджетов для массажа и расслабления мышц: вибромассажеры разных видов и форм, специальные ролики для спины, многим известные аппликаторы Кузнецова.
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