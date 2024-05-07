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Три гаджета с маркетплейсов, которые реально помогают расслабить мышцы спины

Три гаджета с маркетплейсов, которые реально помогают расслабить мышцы спины

На маркетплейсах и в магазинах продается огромное количество гаджетов для массажа и расслабления мышц: вибромассажеры разных видов и форм, специальные ролики для спины, многим известные аппликаторы Кузнецова.

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