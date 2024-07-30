Остин: США помогут Израилю защитить себя в войне в Ливане

Соединенные Штаты помогут Израилю защитить себя в случае начала полномасштабной войны с Ливаном, заявил журналистам на Филиппинах министр обороны страны Ллойд Остин в то время, как Ливан готовится к ответному удару Армии обороны Израиля.
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