Утренний предновогодний Симферополь в ожидании чуда

Утренний предновогодний Симферополь в ожидании чудаНастраиваемся на праздник, дарим друг другу настроение и готовим подарки родным и близким Фотозона в Туристско-информационном центре на ж/д вокзале ждет гостей#новыйгодвкрымукакдомаЧитать подробнее>>> .
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