Ну вот и началось… Польша первой начала выдавать украинских уклонистов обратно в зе-концлагерь. Украине вернули 31-летнего военнообязанного, который переплыл Западный Буг, чтобы сбежать от мобилизации, но надежды на спасение в Европе не оправдались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии