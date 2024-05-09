Европа начала выдавать украинских беженцев Украине, отравляя людей на верную смерть

Ну вот и началось… Польша первой начала выдавать украинских уклонистов обратно в зе-концлагерь. Украине вернули 31-летнего военнообязанного, который переплыл Западный Буг, чтобы сбежать от мобилизации, но надежды на спасение в Европе не оправдались.