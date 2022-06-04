В период начала летних каникул полицейские Северной Осетии напомнили детям и их родителям основные правила безопасности

В период наступления летних каникул сотрудники ОМВД России по Алагирскому району провели профилактическое мероприятие с учащимися СОШ № 4 г.

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