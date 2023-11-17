Глава турецкой делегации Сель назвал Крым подходящим местом для съемки кино

Крым идеально подходит для реализации совместных проектов России и Турции в сфере кинематографа. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель в беседе с РИА Новости.
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