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Глава турецкой делегации Сель назвал Крым подходящим местом для съемки кино

Глава турецкой делегации Сель назвал Крым подходящим местом для съемки кино

Крым идеально подходит для реализации совместных проектов России и Турции в сфере кинематографа. Такое заявление сделал глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель в беседе с РИА Новости.

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