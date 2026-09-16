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Регионы России

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Среда названа самым продуктивным днём недели по биоритмам человека

Среда названа самым продуктивным днём недели по биоритмам человека

Среда считается самым продуктивным днём недели с точки зрения биоритмов человека, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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