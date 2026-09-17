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Аргументы недели

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ЦБ: повышение тарифов ЖКХ с 1 октября ускорит инфляцию до 7%

ЦБ: повышение тарифов ЖКХ с 1 октября ускорит инфляцию до 7%

Повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), запланированное на 1 октября, добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта (п.

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