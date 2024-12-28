Боец ММА сломал пенис во время тренировки

Соперник во время тренировки сломал пенис бойцу ММА из Бразилии. Об этом сообщает сайт MMA Fighting. 25-летний бразилец Матеус Мендонка получил травму, когда отрабатывал приемы джиу-джитсу и вступил в тренировочный поединок с товарищем по команде.