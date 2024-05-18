Яблоки спас… автотранспорт вместо РЖД. Репортаж Vgudok из брянских лесов, где в чаще раскинулись сады со сладкими яблоками, которых ждут на Дальнем Востоке

«Через четыре года здесь будет город-сад!» — писал великий поэт Владимир Маяковский. Неизвестно, руководствовались ли этой цитатой в деревне Павлинки, но землю под яблочные ростки вычистили, построили транспортный цех, внутри его укомплектовали современной техникой, оборудовали специальными помещениями для хранения фруктов.