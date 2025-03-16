«Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света», - Император Александр Второй Чтобы понять, почему Владимир Путин вчера сказал, что в принципе не против перемирия, но при соблюдении ряда условий, надо понять, в каком контексте мыслит президент России.
Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Выстраивать внешнюю политику сложная и ответственная задача. Не всегда можно просчитать последствия от вынужденных решений. Как пример - начало СВО с вводом ВС РФ на территорию Донбасса в колоннах и ожиданием того, что дальше на Украине, оболваненной пропагандой укронацистов об "агрессии" и "аннексии Крыма" нас будут встречать как освободителей. СВО продолжается, задачи должны быть решены, есть возможность вести переговоры о предотвращении ядерной катастрофы с США - нужно использовать "дипломатические приёмы". И здесь есть аналогии: - Византия нуждалась в искусстве дипломатии из-за своего геополитического положения, угроз со стороны внешних сил и сложной внутренней политической обстановки.
Ответить
4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Товарищ! Уж Вы такой умный, что даже хотите предотвратить "ядерную" катастрофу! Что у Вас в башке то, что миллиардеры развяжут ядерную войну? А ведь Илон Маск еще не подготовил планету Марс к их приему на своей территории. Так что, успокойтесь, миллиардеры не идиоты, чтобы себя уничтожать. Эти песни про ядерную войну, я слышу всю свою жизнь. В Совдепии, даже заставляли шить из плотного материала, что то вроде противогаза и говорили то, что это спасет в случае начала ядерной войны. Но люди почему то умирают не от ядерной войны, а больше от болезней или просто так.
Ответить
2 час.
Игорь Кузнецов
Поверьте, в своё время, когда прорабатывали варианты "превентивного удара" по городам СССР ядерными бомбами (50-е годы), были те, кто всерьёз рассматривал использование тактических ЯО на поле боя. И у нас был один случай учений в 1954 году с применением ЯО и потом наступлением в химодежде рядом с очагом ... О последствиях ядерного взрыва на Тоцком полигоне для участников учений спорят до сих пор. Нас, когда посылали служить в ГСВГ в 70-х годах, делали специальные прививки и учили быстро облачаться в ОЗК (общевойсковой защитный комплект). Чтобы мы смогли выполнить свою задачу и... В 80-х меня в институте назначили быть ответственным в Гражданской обороне, показали все подвалы и убежища. Такое тоже было. Сам списки с размером противогазов для сотрудников составлял. Теперь в США (наконец-то) поняли - не может быть локальной ядерной войны в Европе - к ним сразу прилетят стратегические заряды.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии