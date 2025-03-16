Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

Игорь Кузнецов Выстраивать внешнюю политику сложная и ответственная задача. Не всегда можно просчитать последствия от вынужденных решений. Как пример - начало СВО с вводом ВС РФ на территорию Донбасса в колоннах и ожиданием того, что дальше на Украине, оболваненной пропагандой укронацистов об "агрессии" и "аннексии Крыма" нас будут встречать как освободителей. СВО продолжается, задачи должны быть решены, есть возможность вести переговоры о предотвращении ядерной катастрофы с США - нужно использовать "дипломатические приёмы". И здесь есть аналогии: - Византия нуждалась в искусстве дипломатии из-за своего геополитического положения, угроз со стороны внешних сил и сложной внутренней политической обстановки.

ЛК Любовь Кузьмина Товарищ! Уж Вы такой умный, что даже хотите предотвратить "ядерную" катастрофу! Что у Вас в башке то, что миллиардеры развяжут ядерную войну? А ведь Илон Маск еще не подготовил планету Марс к их приему на своей территории. Так что, успокойтесь, миллиардеры не идиоты, чтобы себя уничтожать. Эти песни про ядерную войну, я слышу всю свою жизнь. В Совдепии, даже заставляли шить из плотного материала, что то вроде противогаза и говорили то, что это спасет в случае начала ядерной войны. Но люди почему то умирают не от ядерной войны, а больше от болезней или просто так.