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Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

«Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света», - Император Александр Второй Чтобы понять, почему Владимир Путин вчера сказал, что в принципе не против перемирия, но при соблюдении ряда условий, надо понять, в каком контексте мыслит президент России.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Выстраивать внешнюю политику сложная и ответственная задача. Не всегда можно просчитать последствия от вынужденных решений. Как пример - начало СВО с вводом ВС РФ на территорию Донбасса в колоннах и ожиданием того, что дальше на Украине, оболваненной пропагандой укронацистов об &quot;агрессии&quot; и &quot;аннексии Крыма&quot; нас будут встречать как освободителей. СВО продолжается, задачи должны быть решены, есть возможность вести переговоры о предотвращении ядерной катастрофы с США - нужно использовать &quot;дипломатические приёмы&quot;. И здесь есть аналогии: - Византия нуждалась в искусстве дипломатии из-за своего геополитического положения, угроз со стороны внешних сил и сложной внутренней политической обстановки.
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4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Товарищ! Уж Вы такой умный, что даже хотите предотвратить &quot;ядерную&quot; катастрофу! Что у Вас в башке то, что миллиардеры развяжут ядерную войну? А ведь Илон Маск еще не подготовил планету Марс к их приему на своей территории. Так что, успокойтесь, миллиардеры не идиоты, чтобы себя уничтожать. Эти песни про ядерную войну, я слышу всю свою жизнь. В Совдепии, даже заставляли шить из плотного материала, что то вроде противогаза и говорили то, что это спасет в случае начала ядерной войны. Но люди почему то умирают не от ядерной войны, а больше от болезней или просто так.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Поверьте, в своё время, когда прорабатывали варианты &quot;превентивного удара&quot; по городам СССР ядерными бомбами (50-е годы), были те, кто всерьёз рассматривал использование тактических ЯО на поле боя. И у нас был один случай учений в 1954 году с применением ЯО и потом наступлением в химодежде рядом с очагом ... О последствиях ядерного взрыва на Тоцком полигоне для участников учений спорят до сих пор. Нас, когда посылали служить в ГСВГ в 70-х годах, делали специальные прививки и учили быстро облачаться в ОЗК (общевойсковой защитный комплект). Чтобы мы смогли выполнить свою задачу и... В 80-х меня в институте назначили быть ответственным в Гражданской обороне, показали все подвалы и убежища. Такое тоже было. Сам списки с размером противогазов для сотрудников составлял. Теперь в США (наконец-то) поняли - не может быть локальной ядерной войны в Европе - к ним сразу прилетят стратегические заряды.
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1 час.
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