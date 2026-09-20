Россия внедрила двухконтейнерную систему сбора отходов в регионах

20 сентября отмечается Всемирный день чистоты. В России внедрили систему раздельного сбора мусора: перерабатываемые материалы, как стекло и бумага, помещаются в синие контейнеры, а смешанные отходы — в серые.
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