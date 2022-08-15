Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Путько
    . . . а его никто не послал . . . на хутор бабочек ловить . . .Премьер Хорватии ...
  • Станислав Федотов
    Может быть, стоит не препираться, а провести операцию по отбрасыванию ВСУ подальше от ЗАЭС, а заодно и от Херсона? Ка...«Ъ»: ВСУ бьют по ...
  • Гришаев Александр
    Зелибобу в Лондон уже не пустят!😂Британцы раскрити...

Захарову возмутила тишина после обысков у Трампа

Захарову возмутила тишина после обысков у Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 15 августа в своем Telegram-канале высказалась о позиции властей США по делу баскетболистки Бриттни Грайнер и расследования вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх