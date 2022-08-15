Захарову возмутила тишина после обысков у Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 15 августа в своем Telegram-канале высказалась о позиции властей США по делу баскетболистки Бриттни Грайнер и расследования вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 15 августа в своем Telegram-канале высказалась о позиции властей США по делу баскетболистки Бриттни Грайнер и расследования вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа.
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