Следствие установило еще одного фигуранта покушения на писателя Прилепина

Следствие установило еще одного фигуранта покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, он является сообщником украинского диверсанта Александра Пермякова (внесен в список экстремистов и террористов).
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