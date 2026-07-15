Financial Times: Греция отклонила санкции против транспорта СПГ

Греция выступила против 21-го пакета санкций ЕС, включая запрет на транспортировку российского СПГ. Это может негативно повлиять на греческую компанию Dynagas, управляющую 27 газовозами, стоимостью до $300 млн.
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