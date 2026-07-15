Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 540 подписчиков

Financial Times: Греция отклонила санкции против транспорта СПГ

Financial Times: Греция отклонила санкции против транспорта СПГ

Греция выступила против 21-го пакета санкций ЕС, включая запрет на транспортировку российского СПГ. Это может негативно повлиять на греческую компанию Dynagas, управляющую 27 газовозами, стоимостью до $300 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии