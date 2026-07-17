Политика как он...
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Политика как она есть

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Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен

Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен

В Хабаровске суд приговорил к 14 годам лишения свободы 47-летнего местного жителя, который обратился в консульство другой страны и заявил о своем желании получить политическое убежище и сотрудничать против безопасности России.

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