Патриарх Кирилл призвал не превращать Россию в крепость с танками и пушками

Патриарх Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» призвал не давать людям «на бутылку», назвал Россию не страной, а «континентом» и «альтернативой цивилизационного развития», а также высказался о позиции Церкви в отношении смертной казни.
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