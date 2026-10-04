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Нижегородская правда

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Кубок главы Дзержинска по мотокроссу объединил спортсменов из семи регионов РФ

Кубок главы Дзержинска по мотокроссу объединил спортсменов из семи регионов РФ

В Дзержинске состоялись соревнования за Кубок главы города по мотокроссу. Как отметил в соцсетях глава Дзержинска Михаил Клинков, зрители увидели «скорость, мастерство пилотов и мотоциклы, взмывающие в воздух».

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