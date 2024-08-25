Россиянам рассказали о возможности получения доплаты к пенсиям

Российские пенсионеры имеют право на получение доплаты, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом 25 августа «РИА Новости» сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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