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«Балтика» — о поражении от ЦСКА: «Проиграли, но не уступили»

«Балтика» — о поражении от ЦСКА: «Проиграли, но не уступили»

Пресс-служба «Балтики» отреагировала на поражение команды в матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).Пресс-служба «Балтики» отреагировала на поражение команды в матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

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